Napoli, turista rapinata della collana d’oro in Corso Garibaldi: arrestato 19enne

Una turista è stata vittima di una rapina nella serata di ieri, venerdì 29 maggio, in Corso Garibaldi, nel centro di Napoli. Grazie al rapido intervento della Polizia di Stato, il presunto responsabile, un 19enne, è stato individuato e arrestato con l’accusa di rapina aggravata e lesioni personali. L’episodio si è verificato nelle vicinanze di una pizzeria, dove la donna si trovava quando è stata improvvisamente aggredita e derubata della collana d’oro che indossava.

L’allarme lanciato dai presenti

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnati nei servizi di controllo del territorio, sono stati avvicinati da alcune persone presenti all’esterno del locale che hanno segnalato l’accaduto. Secondo quanto riferito dai testimoni, il responsabile si era appena allontanato dopo aver strappato con violenza la collana dal collo della turista.

La fuga e l’arresto in via Lavinaio

Raccolte le descrizioni fornite dai presenti, i poliziotti hanno immediatamente avviato le ricerche nelle strade limitrofe. Poco dopo il giovane è stato rintracciato e bloccato in via Lavinaio. Durante il controllo, gli agenti lo hanno trovato in possesso di 920 euro in contanti. Gli accertamenti successivi hanno permesso di ricostruire la dinamica della rapina e di attribuire al 19enne l’aggressione ai danni della turista. Secondo quanto emerso dalle indagini, il giovane avrebbe prima aggredito la donna per poi strapparle la collana d’oro e darsi alla fuga. Per questi motivi è stato arrestato dalla Polizia di Stato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria con le accuse di rapina aggravata e lesioni personali.