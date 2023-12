Anticipare l’aperitivo a mezzogiorno e lasciare l’auto a casa per muoversi a piedi. È l’appello che lancia Giuliano Galluccio, titolare dell’Agorà di Piazza Matteotti, storica vineria e punto di ritrovo del brindisi del 24 e del 31, nel cuore di Giugliano.

Giugliano, “anticipare l’aperitivo e muoversi a piedi”: l’appello dell’Agorà

Da circa 15 anni l’aperitivo natalizio a Giugliano è un appuntamento fisso. Non solo per gli “autoctoni”. Grazie alle iniziative dell’Agorà, l’evento attira tanti “aficionados” anche dai paesi limitrofi. Restano però alcuni problemi che condizionano la perfetta riuscita dell’evento, tra cui il traffico automobilistico e il ritardo cronico con cui i giuglianesi si spostano in centro prima del cenone.

Per migliorare la buona riuscita dell’evento, Giuliano Galluccio ha lanciato un appello alle nostre telecamere: “Anticipiamoci a mezzogiorno, scendiamo dalle nostre case e lasciamo l’auto nei garage. Così possiamo animare la nostra città con qualche ora di anticipo, come avviene in tante altre realtà urbane, e scongiurare i problemi di traffico e viabilità. Confido nella voglia dei giuglianesi di migliorare uno degli appuntamenti più belli che abbiamo costruito negli ultimi anni”.