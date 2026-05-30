Giugliano, il volo dell’angelo di Katia apre l’Ottava della Madonna della Pace

È stata la piccola Katia Truppa ad aprire ufficialmente l’Ottava in onore di Maria Santissima della Pace, regalando alla città di Giugliano uno dei momenti più emozionanti e simbolici delle celebrazioni religiose.

Questa mattina, al termine della Santa Messa, Piazza Annunziata si è riempita di fedeli, famiglie e curiosi accorsi per assistere al tradizionale Volo dell’Angelo, appuntamento che ogni anno richiama centinaia di persone e rappresenta uno dei riti più suggestivi della devozione popolare giuglianese.

Il volo dell’angelo della piccola Katia

Alle 10:30, tra gli applausi della folla e un clima di profonda partecipazione religiosa, la giovane Katia Truppa ha sorvolato Piazza Annunziata vestendo i panni dell’angelo della festa. Imbracata con appositi dispositivi di sicurezza e assistita da personale specializzato, la bambina ha attraversato il cielo sopra la piazza regalando ai presenti un momento di grande intensità emotiva. Durante il volo ha recitato una toccante preghiera dedicata alla Vergine Maria, accompagnata dagli sguardi commossi dei fedeli e dai lunghi applausi della comunità.

Applausi e commozione tra i fedeli

Un momento che ha segnato ufficialmente l’inizio dell’Ottava dedicata alla Madonna della Pace, una delle ricorrenze religiose più importanti e sentite della città. L’evento ha richiamato centinaia di persone che hanno affollato il centro cittadino per partecipare alle celebrazioni e vivere da vicino una tradizione tramandata di generazione in generazione. Subito dopo il Volo dell’Angelo ha preso il via la tradizionale processione religiosa che attraverserà le strade di Giugliano accompagnata da centinaia di fedeli.