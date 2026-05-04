Visita Pastorale di Sua Santità Papa Leone XIV a Napoli: Dispositivo Temporaneo di Traffico e Viabilità

In occasione della visita pastorale di Sua Santità Papa Leone XIV, prevista per il giorno 8 maggio 2026, il Comune di Napoli ha emesso l’ordinanza per l’istituzione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo volto a garantire la sicurezza e il regolare svolgimento dell’evento.

Il Santo Padre giungerà in elicottero presso la Rotonda Diaz, per poi recarsi al Duomo per la celebrazione della Santa Messa e successivamente in Piazza del Plebiscito per l’incontro con i fedeli.

Di seguito i principali provvedimenti adottati:

1. Divieti di Transito Veicolare (8 maggio 2026)

Dalle ore 09:00 e fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di transito lungo i percorsi papali e le relative traverse:

Percorso di andata : Rotonda Diaz, Via Caracciolo, Piazza Vittoria, Via Arcoleo, Via Chiatamone, Via Lucilio, Via N. Sauro, Via Acton, Piazza Municipio, Via Depretis, Piazza Bovio, Corso Umberto I, Via Seggio del Popolo, Via dei Cimbri, Via Duomo.

: Rotonda Diaz, Via Caracciolo, Piazza Vittoria, Via Arcoleo, Via Chiatamone, Via Lucilio, Via N. Sauro, Via Acton, Piazza Municipio, Via Depretis, Piazza Bovio, Corso Umberto I, Via Seggio del Popolo, Via dei Cimbri, Via Duomo. Percorso di ritorno: Via Duomo, Corso Umberto I, Via Depretis, Via Vittorio Emanuele III, Via San Carlo, Piazza Trieste e Trento, Piazza del Plebiscito, Via Cesario Console, Via N. Sauro e rientro verso Rotonda Diaz.

Via Duomo, Corso Umberto I, Via Depretis, Via Vittorio Emanuele III, Via San Carlo, Piazza Trieste e Trento, Piazza del Plebiscito, Via Cesario Console, Via N. Sauro e rientro verso Rotonda Diaz. Altre strade interessate : Via Donnaregina, largo Donnaregina, via Santi Apostoli, via Giardini del Molosiglio, via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga, viale Anton Dohrn.

2. Divieti di Sosta e Rimozione Coatta

Per consentire i preparativi e la sicurezza, i divieti di sosta con rimozione coatta (e sospensione dei parcheggi “strisce blu”) saranno attivi come segue:

Dalle 08:00 del 7 maggio : Via Nicolò Tommaseo e Piazza Vittoria (tratto tra via Partenope e via Arcoleo).

Dalle 14:00 del 7 maggio : Su tutte le strade interessate dai percorsi papali (punto A dell’ordinanza) e in Viale Anton Dohrn, via Giardini del Molosiglio, via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga.

3. Trasporti e Mobilità Alternativa

: Via Donnaregina, largo Donnaregina, via Santi Apostoli, via Giardini del Molosiglio, via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga, viale Anton Dohrn. 2. Per consentire i preparativi e la sicurezza, i divieti di sosta con rimozione coatta (e sospensione dei parcheggi “strisce blu”) saranno attivi come segue: : Via Nicolò Tommaseo e Piazza Vittoria (tratto tra via Partenope e via Arcoleo). : Su tutte le strade interessate dai percorsi papali (punto A dell’ordinanza) e in Viale Anton Dohrn, via Giardini del Molosiglio, via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga. 3. Piste Ciclabili: Sospese in via Caracciolo (da piazza della Repubblica a piazza Vittoria) dalle 08:00 del 7 maggio. L’8 maggio la sospensione sarà estesa a tutti i percorsi interessati dalla visita.

Sospese in via Caracciolo (da piazza della Repubblica a piazza Vittoria) dalle 08:00 del 7 maggio. L’8 maggio la sospensione sarà estesa a tutti i percorsi interessati dalla visita. Taxi: Gli stazionamenti nelle strade dei percorsi papali saranno sospesi dalle ore 20:00 del 7 maggio.

Gli stazionamenti nelle strade dei percorsi papali saranno sospesi dalle ore 20:00 del 7 maggio. Trasporto Pubblico : Le aziende di trasporto modificheranno percorsi e fermate delle linee interessate.

: Le aziende di trasporto modificheranno percorsi e fermate delle linee interessate. Pedoni: Dalle 09:00 dell’8 maggio sarà vietato l’attraversamento pedonale lungo i tratti interessati dal passaggio di Sua Santità.

4. Deroghe per Residenti e Soccorsi

In alcune strade (come via Solitaria, piazzetta Salazar, via San Nicola da Tolentino e rampe Brancaccio) il transito sarà consentito esclusivamente ai residenti, ai veicoli muniti di contrassegno “H”, alle forze dell’ordine e ai mezzi di soccorso.

Sul sito del Comune è possibile consultare l’ordinanza integrale al link: https://www.comune.napoli.it/novita/dispositivo-temporaneo-di-circolazione-varie-strade-della-citta-in-occasione-della-visita-pastorale-di-sua-santita-papa-leone-xiv-in-programma-per-l8-maggio-2026/