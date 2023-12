Giugliano. Da Piazza Gramsci, passando per via Roma fino a Corso Campano: questa l’area cittadina in cui sarà istituita la Ztl, in vista del brindisi di Capodanno a Giugliano. L’obiettivo è evitare caos e traffico nei pressi di piazza Gramsci e in piazza Matteotti, due luoghi di ritrovo per tantissimi giuglianesi.

Capodanno a Giugliano, istituita ztl da via Roma fino a Corso Campano

Dopo le ultime polemiche riguardo all’organizzazione del brindisi del 24 dicembre, si è vista la necessità di contingentare il flusso di veicoli che da via Palumbo o da via Concenzione raggiungono le due piazze principali per il tradizionale brindisi di fine anno. Il provvedimento è stato deciso ieri sera, con un’apposita ordinanza dirigenziale.

Quindi, da domenica 31 dicembre, dalle 17 alle 21, sarà istituita la ztl nelle seguenti strade: