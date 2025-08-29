Non era un semplice incidente ma un atto doloso quello che ha portato questa notte una Lancia Y a prendere fuoco contro la serranda di un negozio di elettrodomestici in via Dante Alighieri. Come apprende Teleclubitalia, il conducente dell’utilitaria si sarebbe intenzionalmente scagliato contro la serranda dell’attività commerciale per poi scendere dal veicolo, cospargerlo di liquido infiammabile e dargli fuoco.

Giugliano, auto-ariete contro negozio: è incendio doloso. Caccia al conducente in fuga

Dopo aver messo a segno il raid, l’uomo si sarebbe poi dileguato a piedi senza lasciare tracce. Sull’episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Giugliano, guidati dal capitano Matteo Alborghetti. I militari hanno effettuato i rilievi del caso e acquisito le immagini di videosorveglianza della zona per ricostruire le fasi del raid e rinvenire elementi utili all’identificazione dell’attentatore.

Toccherà agli investigatori capire come inquadrare l’episodio e chiarire le ragioni che hanno spinto il malvivente a colpire quel negozio. Per fortuna non si registrano feriti. I locali commerciali hanno riportato solo danni alla saracinesca esterna. Tuttavia i fumi sprigionati dalla combustione hanno invaso cortili e abitazioni limitrofe costringendo decine di residenti a chiudersi in casa e ad allertare i Vigili del Fuoco. L’episodio richiama alla mente quanto avvenuto lo scorso febbraio in via san Vito, sempre a Giugliano, quando sconosciuti si fiondarono a bordo di un’auto contro un’agenzia immobiliare per poi dare fuoco al veicolo.