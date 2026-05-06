Napoli, controlli anti abusivismo a Scampia e Pianura: sequestri, sanzioni e alimenti distrutti

Maxi operazione contro l’abusivismo commerciale a Napoli, dove controlli congiunti delle forze dell’ordine hanno portato a sequestri, sanzioni e denunce tra i quartieri di Scampia e Pianura. L’attività rientra nel piano di monitoraggio predisposto dalla Polizia Locale per contrastare il commercio abusivo e tutelare la salute pubblica.

Scampia, sequestrata rivendita abusiva

Nel quartiere Scampia gli agenti dell’unità operativa della Polizia Locale, insieme ai Carabinieri della locale stazione e al personale dell’ASL Napoli 1 Centro, con il supporto tecnico di Acer, Abc ed Enel, hanno effettuato un sopralluogo in una rivendita di generi alimentari e non alimentari.

Durante i controlli sono emerse numerose irregolarità, tra cui l’assenza delle autorizzazioni necessarie, l’occupazione abusiva di suolo pubblico e violazioni della normativa relativa al ciclo dei rifiuti. Nei confronti del titolare sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 8.423 euro. Il manufatto utilizzato per l’attività commerciale è stato posto sotto sequestro preventivo.

Denuncia per furto di energia elettrica e abuso edilizio

Il responsabile dell’attività è stato deferito all’Autorità giudiziaria con accuse che comprendono abuso edilizio, mutamento di destinazione d’uso, invasione di edifici e furto aggravato di energia elettrica. Nel corso delle verifiche, il personale dell’ASL ha inoltre disposto la distruzione degli alimenti ritenuti non idonei al consumo umano.

Pianura, sequestrata merce abusiva

Controlli anche nel quartiere Pianura, dove gli agenti dell’unità operativa Soccavo della Polizia Locale hanno scoperto due attività abusive di vendita di ortofrutta e frutta secca. La merce risultava esposta agli agenti atmosferici, in violazione delle norme igienico-sanitarie. In uno dei due esercizi sono stati sequestrati circa 3 quintali di prodotti, poi devoluti allo Zoo di Napoli, oltre alle attrezzature utilizzate per la vendita. Nel secondo caso gli agenti hanno sequestrato circa 10 chilogrammi di merce insieme alle relative attrezzature.