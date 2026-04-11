Tragedia sfiorata in via Coroglio: 16enne alla guida si schianta contro un palo, feriti quattro minorenni

Grave incidente stradale questa notte a Napoli, in via Coroglio, dove un’auto con a bordo quattro minorenni si è schiantata contro un palo dell’illuminazione pubblica. Alla guida del veicolo un ragazzo di soli 16 anni.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla Polizia Locale – U.O. Vomero, intervenuta sul posto intorno alle 2:45, il giovane conducente procedeva a velocità sostenuta quando ha perso il controllo del mezzo. L’impatto è stato violento: l’auto ha colpito un palo della luce, abbattendolo completamente.

Due feriti tra i minorenni

Il bilancio dell’incidente è di due feriti tra i quattro occupanti del veicolo: il conducente 16enne è stato trasportato all’ospedale Cardarelli con una prognosi di 5 giorni e un passeggero di 17 anni è stato ricoverato al San Paolo con una prognosi di 10 giorni. Gli altri due giovani, anch’essi minorenni, non hanno riportato ferite gravi.

Sanzioni per incauto affidamento

Gli agenti della Polizia Locale hanno identificato tutti i coinvolti, affidando i minori ai rispettivi genitori. L’auto, risultata a noleggio, è stata restituita al locatario. A carico di quest’ultimo sono state elevate sanzioni per incauto affidamento del veicolo e per altre violazioni al Codice della Strada emerse durante i rilievi. Sul posto è intervenuta anche la ditta incaricata della manutenzione dell’illuminazione pubblica per mettere in sicurezza l’area e ripristinare il palo abbattuto.