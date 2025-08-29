Momenti di paura nella notte a Giugliano, dove un’auto è andata in fiamme dopo essersi scagliata contro la vetrina di un negozio in via Dante Alighieri.

Giugliano, auto in fiamme contro negozio: paura nella notte in via Dante Alighieri

L’incendio ha generato una densa nube di fumo che ha rapidamente invaso le abitazioni circostanti, costringendo diversi residenti a chiudersi in casa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, giunti però con un certo ritardo nonostante le numerose chiamate di emergenza. Presenti anche le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini.

Tra le prime ipotesi, si sarebbe trattato di una “auto ariete”, un veicolo usato per sfondare l’ingresso del negozio con l’obiettivo di compiere un furto. Non è ancora chiaro se i malviventi siano riusciti a portare via merce. L’area è stata messa in sicurezza, mentre i rilievi proseguono per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.