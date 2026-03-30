Fuga folle tra Villaricca, Giugliano e Qualiano: inseguimento da film, 18enne arrestato dopo corsa contromano

Inseguimento ad alta velocità tra le strade dell’area nord di Napoli. I Carabinieri hanno arrestato un 18enne di Mugnano, incensurato, al termine di una fuga spericolata che ha attraversato Villaricca, Giugliano e Qualiano.

L’alt dei carabinieri e la fuga

Tutto è iniziato durante un normale controllo del territorio, quando una pattuglia ha notato un’Audi Q2 procedere con una guida pericolosa nei pressi di una rotonda a Villaricca. I militari hanno tentato di fermare il veicolo, ma il conducente ha accelerato dando il via a un inseguimento. L’auto ha sfrecciato a forte velocità lungo diverse strade, mettendo a rischio la sicurezza pubblica. Durante la fuga, il conducente ha effettuato manovre pericolose e tratti percorsi contromano, nel tentativo di seminare i Carabinieri.

La fuga finisce in un vicolo cieco

Dopo una serie di svolte improvvise, il SUV ha imboccato una strada senza uscita, terminando la corsa contro un muro. A quel punto, i tre occupanti sono scesi dall’auto tentando la fuga a piedi. I due passeggeri sono riusciti a scavalcare le mura perimetrali e a far perdere le proprie tracce, mentre il conducente è stato bloccato dai Carabinieri.

Arrestato un 18enne incensurato

Il giovane, un 18enne di Mugnano senza precedenti penali, è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio. Le indagini sono in corso per identificare i complici riusciti a fuggire e chiarire i motivi della fuga.