Casaluce, rapina all’ufficio postale di via Vittorio Emanuele: attimi di tensione

Momenti di forte paura questa mattina a Casaluce, dove un gruppo di malviventi ha assaltato l’ufficio postale di via Vittorio Emanuele. I banditi, entrati in azione armati di taglierino, hanno fatto irruzione all’interno della struttura seminando il panico tra clienti e dipendenti.

Secondo le prime informazioni, i rapinatori sarebbero riusciti a impossessarsi di una somma di denaro piuttosto limitata prima di darsi alla fuga. L’episodio ha provocato grande agitazione tra le persone presenti: almeno due cittadini, colti dal forte spavento, hanno accusato un malore.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, allertati subito dopo la rapina, che hanno prestato le cure necessarie ai due cittadini sotto choc. Intanto i carabinieri della locale stazione hanno avviato le indagini per identificare e rintracciare i responsabili del colpo. Utili potranno risultare le immagini di videosorveglianza.