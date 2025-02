Erano le 3 e 30 circa quando le fiamme sono divampate all’interno dell’agenzia “Dream immobiliare” di via San Vito, tra Giugliano e Melito. Come anticipa Il Meridiano, l’incendio ha devastato i locali interni dell’attività commerciale, presente da anni sul territorio.

Giugliano, in fiamme agenzia immobiliare in via San Vito. Indagano i carabinieri

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Marano e successivamente i Vigili del Fuoco. I pompieri hanno domato subito le fiamme. Il titolare dell’agenzia immobiliare è stato informato e ascoltato dai militari dell’Arma. Si indaga a tutto tondo: non si esclude la natura dolosa. Per fortuna non si registrano altri danni e l’incendio non si è propagato agli appartamenti o edifici adiacenti.