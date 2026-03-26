Villaricca, violenta esplosione in un negozio di via Campana: tre feriti

Esplosione a Villaricca in un’attività commerciale in via consolare Campana, al confine con i comuni di Qualiano e Marano. All’interno erano in corso lavori di ristrutturazione per trasformare un negozio di abbigliamento in pizzeria. Nell’esplosione sono rimasti feriti il proprietario e due operai.

I tre sono stati soccorsi e trasportati in ospedale ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Dai primi accertamenti pare che sia esplosa una bombola presente nei locali commerciali. Carabinieri sul posto per avviare indagini ed effettuare i rilievi. Presenti detriti e macerie. La circolazione nella zona è stata temporaneamente interrotta.