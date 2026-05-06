Castellammare, lite per un parcheggio degenera: giovane massacrato a colpi di casco

Tensione questa mattina, mercoledì 6 maggio, a Castellammare di Stabia, dove una lite stradale è degenerata in aggressione. Un giovane è finito in ospedale dopo essere stato colpito con un casco durante un violento diverbio avvenuto lungo Corso Vittorio Emanuele, a pochi passi dal lungomare stabiese.

L’episodio si è verificato poco prima delle 9 nel cuore del cosiddetto “salotto buono” della città. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti del locale commissariato, il giovane automobilista stava effettuando una manovra di parcheggio quando avrebbe involontariamente ostacolato uno scooter in transito.

La discussione degenerata in aggressione

La situazione avrebbe provocato la reazione del centauro, che avrebbe iniziato a discutere animatamente con il conducente dell’auto. Nel giro di pochi minuti la lite sarebbe degenerata fino all’aggressione fisica.

Il giovane automobilista sarebbe stato colpito più volte con un casco, riportando ferite che hanno reso necessario il trasferimento in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e raccogliere eventuali testimonianze.