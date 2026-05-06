Blitz nel parcheggio dell’Ikea di Afragola. Nell’ambito di un’operazione mirata della Polizia Municipale disposta dal dirigente comandante, colonnello Antonio Piricelli, sei cittadini di sesso maschile sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria perché sorpresi in flagranza mentre compivano atti osceni in luogo pubblico e atti contrari alla pubblica decenza.

Afragola, blitz nel parcheggio dell’Ikea: denunciati sei uomini sorpresi a compiere atti osceni

L’attività di controllo si è concentrata nello spazio antistante il parcheggio del centro commerciale Ikea, a pochi passi dal cimitero comunale, area già da tempo monitorata dagli agenti della Polizia Locale per il continuo via vai di persone che, secondo quanto emerso dagli accertamenti, utilizzerebbero la zona come luogo di incontri.

Per contrastare il fenomeno, il comandante Piricelli ha predisposto servizi in borghese con agenti appostati nell’area interessata, avviando un’attività di osservazione e monitoraggio. Secondo quanto ricostruito dalla Municipale, le persone coinvolte si avvicinavano attraverso segnali e sguardi per poi appartarsi dietro alcune piante poste al confine con l’autostrada, in una zona frequentata quotidianamente da famiglie, donne e bambini.

Nel corso delle operazioni, gli agenti hanno fermato in momenti diversi sei uomini, colti mentre erano intenti a compiere atti osceni in luogo pubblico. Al termine delle verifiche, tutti sono stati denunciati in stato di libertà.