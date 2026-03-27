Sono due i feriti in condizioni più critiche ricoverati in ospedale dopo l’esplosione di via Campana a Villaricca che ha devastato il negozio “Carpe Diem” durante alcuni lavori di ristrutturazione. Una ragazza è attualmente ricoverata all’ospedale Cardarelli di Napoli con il 20 % di ustioni su tutto il corpo e un politrauma da scoppio.

Villaricca, esplosione al negozio: due dei feriti già dimessi. Uno è in terapia intensiva

Resta in terapia intensiva anche l’altro ferito giunto al pronto soccorso di Giugliano in codice rosso. Sono stati invece dimessi dallo stesso nosocomio altri due feriti rimasti coinvolti nella deflagrazione, che ha interessato, oltre a “Carpe Diem”, anche altre attività commerciali limitrofe, tra cui un negozio di calzature e una carrozzeria.

Le indagini

Intanto proseguono le indagini dei carabinieri della Compagnia di Marano coordinate dalla Procura di Napoli Nord. Tra le ipotesi principali è che ad innescare lo scoppio sia stata una fuga di gas, probabilmente partita da una bombola malfunzionante o difettosa. Saranno però i rilievi dei militari a fare luce sulle cause ed accertare eventuali responsabilità. Occhi puntati soprattutto sul rispetto delle norme di sicurezza. Gli operai, ingaggiati dal proprietario dell’attività, erano impegnati in alcuni lavori di ristrutturazione per convertire il negozio in una pizzeria.