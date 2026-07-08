Dafne Corvino festeggia i 18 anni: gli auguri alla figlia della dirigente pubblica Michela Guarino

Un giorno speciale, di quelli che segnano il passaggio all’età adulta. Dafne Corvino celebra oggi il traguardo dei suoi 18 anni, circondata dall’affetto della famiglia, degli amici e di quanti le vogliono bene.

Figlia di Michela Guarino, dirigente pubblica di riconosciuta competenza e recentemente nominata direttrice dell’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero del Lavoro, e del papà, Dafne raggiunge una tappa importante della propria vita, ricca di emozioni, sogni e nuove responsabilità. La carriera della madre rappresenta un motivo di orgoglio per la comunità giuglianese e testimonia un percorso costruito con impegno, professionalità e senso delle istituzioni.

I diciotto anni sono l’inizio di un nuovo viaggio: quello delle scelte, delle opportunità e della costruzione del proprio futuro. Un momento che resterà per sempre impresso nei ricordi di una famiglia che oggi festeggia con gioia questo importante traguardo.