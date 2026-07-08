Gustosissimo Tour Fest, appuntamento il 19 luglio a Qualiano

Qualiano si prepara ad un 19 luglio “Gustosissimo”: torna, infatti, l’atteso appuntamento con la kermesse dedicata ai sapori tipici locali, alle eccellenze enogastronomiche, all’intrattenimento ed al divertimento che quest’anno sarà condotta da Fatima Trotta.

Per una sera Piazza Rosselli farà da cornice al sapore delle invitanti prelibatezze proposte da oltre 40 tra noti brand della cucina regionale, chef, pizzaioli, pasticcieri e operatori locali.

Il sipario su Gustosissimo tour fest 2026 si aprirà alle 19,30 del 19 luglio e rappresenterà un appuntamento irrinunciabile per chi vorrà trascorrere una serata d’estate spensierata e gradevole non solo per il palato. A promuovere l’evento è l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Raffaele De Leonardis con l’assessore al commercio Tommaso Picascia e il consigliere comunale Antonio Sgariglia. Tante le novità di quest’anno: a piazza Rosselli, saranno ospitati i forni delle pizzerie, mentre il palco principale sarà allestito in via Fratelli Rosselli: un promettente tour destinato a bissare il successo della prima edizione.

“Gustosissimo – spiegano l’assessore al commercio Tommaso Picascia e il consigliere comunale Antonio Sgariglia – nasce con l’obiettivo di valorizzare i nostri commercianti e rendere sempre più attrattiva la nostra città. Qualiano ha voglia di ritrovarsi, condividere momenti di socialità e sostenere le attività del territorio. L’entusiasmo con cui commercianti e operatori hanno aderito a questa seconda edizione è il segnale più bello e conferma che stiamo costruendo un percorso condiviso. Quest’anno abbiamo lavorato, insieme agli organizzatori e a tutte le attività coinvolte, per offrire un evento ancora più ricco, capace di mettere al centro la qualità delle nostre eccellenze, la promozione del territorio e il senso di comunità. Ringraziamo il sindaco Raffaele De Leonardis per la fiducia che continua ad accordarci e per il sostegno nel promuovere eventi che fanno crescere Qualiano e rafforzano il legame con la cittadinanza”.

“Continuiamo a portare avanti l’obiettivo di fare di Qualiano il riferimento degli eventi di qualità ai quali tutti partecipano con entusiasmo e con la voglia di trascorrere momenti spensierati e divertenti in compagnia. Pensiamo alle famiglie ma anche ai giovani e puntiamo a soddisfare i gusti della nostra comunità pronti ad accogliere anche le persone che arrivano da fuori con l’ospitalità che distingue – sottolinea il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis – la nostra città. Gustosissimo lascerà il segno anche quest’anno così come gli altri appuntamenti che abbiamo organizzato nel corso dell’anno, a cominciare dallo spettacolo di Biagio Izzo”.

“La nostra – conclude Raffaele De Leonardis – sarà una estate indimenticabile e noi continuiamo ad impegnarci per essere al fianco di ciascuno dei nostri concittadini. Una città che funziona non è solo quella che garantisce servizi e decoro, ma anche quella che assicura una migliore qualità della vita”.