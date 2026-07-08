Dopo l’allarme per la presenza di topi nella zona di Parco Coppola, ad Aversa, il Comune ha avviato una serie di interventi per fronteggiare l’emergenza e rispondere alle numerose segnalazioni arrivate dai residenti. Dopo aver emanato un’ordinanza urgente, questa mattina sono iniziate le operazioni di estrazione delle isole ecologiche interrate, cui seguiranno gli interventi di sanificazione e pulizia delle aree interessate.

Aversa, allarme topi nella zona Parco Coppola: svuotate isole ecologiche e installate trappole

Le attività proseguiranno nei prossimi giorni fino a interessare tutte le isole interrate presenti sul territorio cittadino, con l’obiettivo di eliminare eventuali focolai di proliferazione dei roditori e ripristinare adeguate condizioni igienico-sanitarie. Parallelamente è stato rafforzato anche il piano di derattizzazione. Sono state infatti installate trappole per roditori in prossimità di tutte le isole ecologiche interrate, mentre nella giornata di ieri l’Ufficio Tecnico ha disposto il posizionamento di ulteriori dispositivi anche in altre zone della città ritenute particolarmente sensibili, sulla base delle segnalazioni pervenute dai cittadini.

L’amministrazione punta inoltre a coinvolgere direttamente i condomìni nella gestione della situazione. Per questo motivo è stata convocata una riunione con gli amministratori di condominio, in programma giovedì 9 alle ore 15.30 nella sala consiliare del Comune. L’incontro servirà a fare il punto sugli interventi già eseguiti, illustrare le prossime azioni previste e raccogliere eventuali ulteriori criticità segnalate dal territorio. Le operazioni sono coordinate dall’assessora all’Ambiente, Giulia Lauriello, in collaborazione con il consigliere De Gaetano. L’obiettivo è contenere il fenomeno nel più breve tempo possibile, attraverso un’azione congiunta di bonifica, sanificazione e monitoraggio costante delle aree in cui sono presenti le isole interrate.