Boxe, la giuglianese Gaia Iodice rappresenterà l’Italia nel “Dual Match” Internazionale contro l’Ungheria

Giugliano. La Boxe Gladiator Giugliano continua a sfornare campioni e a confermarsi una delle realtà pugilistiche più prestigiose del territorio. In questo 2026, infatti, è già la terza atleta della società a conquistare la convocazione nella Nazionale Italiana, a testimonianza dell’eccellente lavoro svolto dal maestro Francesco Palo e da tutto lo staff tecnico.

L’ultima a raggiungere questo importante traguardo è la giuglianese Gaia Iodice, convocata dalla Federazione per rappresentare l’Italia nel Dual Match Internazionale Italia-Ungheria, in programma dal 26 al 28 giugno. Dopo gli straordinari risultati ottenuti da Serena Barbato, bronzo europeo e campionessa italiana, e la convocazione in Nazionale di Anita Criscuolo, arriva ora anche quella della tredicenne Gaia Iodice, che vestirà la maglia azzurra in una prestigiosa competizione internazionale.

La convocazione di Gaia conferma ancora una volta la qualità del lavoro svolto dalla Boxe Gladiator Giugliano, realtà che negli anni si è distinta per la capacità di formare e valorizzare giovani atlete, accompagnandole verso i più alti livelli del pugilato nazionale. Il movimento della Boxe Gladiator Giugliano si conferma un punto di riferimento per la crescita del pugilato femminile, portando sempre più giovani ragazze a competere e affermarsi nelle più importanti manifestazioni italiane e internazionali.

L’intera società esprime grande orgoglio per questo nuovo traguardo e rivolge a Gaia Iodice i migliori auguri per la sua esperienza con la Nazionale Italiana.

COMUNICATO STAMPA