Giugliano, “D’Alterio Parrucchieri Hair design” in via Palumbo festeggia 60 Anni di attività

Giugliano. Un traguardo straordinario che profuma di storia, passione e dedizione artigianale. Il celebre salone “D’Alterio Parrucchieri hair design” di via Aniello Palumbo, 134 a Giugliano, si appresta a spegnere ben 60 candeline, celebrando sei decenni di successi, stile e bellezza al servizio dei propri clienti.

Nata nel lontano 1966, l’attività ha saputo attraversare le epoche, rinnovandosi costantemente senza mai perdere l’attenzione al dettaglio e il legame profondo con il territorio. Oggi, dopo sessant’anni di intenso lavoro e infinite soddisfazioni, il team desidera esprimere un caloroso grazie a chiunque abbia camminato al loro fianco in questo lungo viaggio. ‎

Per festeggiare questo storico traguardo, le porte del salone si apriranno domenica 28 giugno 2026 a partire dalle ore 19.00 per una serata indimenticabile all’insegna della condivisione e dei ricordi e per brindare insieme al futuro.

Comunicato stampa