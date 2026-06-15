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Giugliano, “D’Alterio Parrucchieri Hair design” in via Palumbo festeggia 60 Anni di attività

Giugliano, "D’Alterio Parrucchieri Hair design" in via Palumbo festeggia 60 Anni di attività

Giugliano. Un traguardo straordinario che profuma di storia, passione e dedizione artigianale. Il celebre salone “D’Alterio Parrucchieri hair design” di via Aniello Palumbo, 134 a Giugliano, si appresta a spegnere ben 60 candeline, celebrando sei decenni di successi, stile e bellezza al servizio dei propri clienti.

Nata nel lontano 1966, l’attività ha saputo attraversare le epoche, rinnovandosi costantemente senza mai perdere l’attenzione al dettaglio e il legame profondo con il territorio. Oggi, dopo sessant’anni di intenso lavoro e infinite soddisfazioni, il team desidera esprimere un caloroso grazie a chiunque abbia camminato al loro fianco in questo lungo viaggio. ‎

Per festeggiare questo storico traguardo, le porte del salone si apriranno domenica 28 giugno 2026 a partire dalle ore 19.00 per una serata indimenticabile all’insegna della condivisione e dei ricordi e per brindare insieme al futuro.

Comunicato stampa

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