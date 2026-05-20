“Impresentabili” alle elezioni, la Commissione Antimafia pubblica i nomi: 12 in Campania

28 i candidati alle prossime amministrative che sono finiti nella lista degli “impresentabili” pubblicata dalla Commissione Antimafia. L’organo parlamentare si è occupato di svolgere le verifiche sulle eventuali violazioni del codice di autoregolamentazione dei partiti. Tra i nomi che saltano più agli occhi c’è quello di Luigi Gentile, candidato sindaco di una parte del centrodestra ad Agrigento. Diversi i candidati finiti sotto la lente di ingrandimento anche in Campania. Dodici in totale, tra cui due a Melito, uno ad Afragola, sei ad Avellino, uno a Cava de’ Tirreni, uno ad Ercolano e uno a Portici.

Ventuno candidature non sono valide perché violano appunto le norme sull’autoregolamentazione dei partiti, mentre altre sette riguardano i Comuni sciolti per infiltrazioni mafiose che vanno al voto: in quei casi non si può candidare chi ha avuto la carica di sindaco o membro della giunta.

Nell’elenco c’è più di un candidato sindaco. La lista della commissione Antimafia comprende:

Luigi Gentile, candidato ad Agrigento con le liste Democrazia cristiana, Noi moderati-Partito popolare europeo-Sud chiama Nord, Lega Agrigento e Prima l’Italia. Il motivo è che nel marzo 2021 è stato rinviato a giudizio con l’accusa di bancarotta fraudolenta.

Gianluca Festa, candidato ad Avellino con le liste W la libertà, Liberi e forti, Enjoy e Davvero; a ottobre 2025 è il gip del tribunale di Avellino ha emesso nei suoi confronti un decreto di giudizio immediato per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio e induzione indebita a dare o promettere utilità.

Alfio Pillera, candidato a Randazzo (Catania) con la lista Trasparenza e legalità; rinviato a giudizio a gennaio 2025 dal tribunale di Patti per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche aggravata dal metodo mafioso, e rinviato a giudizio a dicembre 2023 anche in processo separato per accesso abusivo a sistema informatico.

Concetta Carla Luisa Foti, candidata sempre a Randazzo per la lista Responsabilità e futuro; già assessora del Comune.

Gianluca Giuseppe Anzalone, anche lui candidato a Randazzo per la lista Si muove la città; è già stato assessore del Comune.

Giovanni Macrì, candidato a Tropea (Vibo Valentia) con la lista Forza Tropea; è già stato sindaco.

Giuseppe Rodolico, candidato sempre a Tropea con la lista Insieme per Tropea; è già stato sindaco.

Le altre ‘bocciature’ della commissione Antimafia riguardano persone candidate come consiglieri comunali. L’elenco contiene: