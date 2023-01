Caivano, incidente sulla Sannitica: scontro frontale tra auto. Quattro donne ferite

Grave incidente sulla ex strada statale Sannitica 87. Il bilancio è di quattro donne ferite: tre trasportate presso il nosocomio San Giovanni di Dio di Frattamaggiore e una, invece, accompagnata alla Villa dei Fiori di Acerra.

Le quattro giovani, provenienti da Caivano in direzione Caserta, si trovavano a bordo di una Fiat Panda, quando, per cause ancora da accertare, il conducente di una Renault Clio, che procedeva in direzione opposta, ha perso il controllo della sua auto. Il veicolo si è così scontrato frontalmente con la Panda.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, guidati dal comandante Espedito Giglio, e i carabinieri della locale Compagnia, coordinati dal capitano Antonio Maria Cavallo, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’intera area interessata e ad eseguire i rilievi del caso.

L’uomo alla guida della Renault, in stato confusionale, è uscito illeso dal sinistro stradale. Le quattro donne, invece, hanno riportato ferite varie e per tanto sono state trasportate dai sanitari del 118 nei due ospedali dell’Area Nord di Napoli. Non sarebbero in pericolo di vita.