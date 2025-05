Grave incidente stradale nella notte ad Eboli, lungo la litoranea in direzione Campolongo. Intorno alle 2, un’auto con a bordo tre donne si è improvvisamente ribaltata alla periferia della città, per cause ancora in corso di accertamento.

Eboli, auto si ribalta nella notte sulla litoranea: tre donne ferite, una in gravi condizioni

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti i volontari del 118 e della Vopi, che hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte. Una delle tre donne, in condizioni particolarmente critiche, è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Eboli con traumi multipli. Le altre due occupanti del veicolo, ferite in modo più lieve, sono state medicate sul posto dal personale della Croce Verde.

Presenti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, e i vigili del fuoco, intervenuti per mettere in sicurezza l’area e il veicolo ribaltato. Le autorità stanno ora indagando per chiarire le cause dell’incidente. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, tra cui l’alta velocità o un colpo di sonno da parte della conducente.