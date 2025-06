Una lite iniziata in auto si è trasformata in una brutale aggressione lungo la strada provinciale tra Crispano e Caivano. A subirla, una donna di 46 anni e la figlia di 16, affetta da grave disabilità originarie della provincia di Salerno.

Caivano, lite in auto degenera: madre e figlia disabile picchiate dal compagno

A colpirle, con pugni e gomitate, è stato il compagno della donna, un pizzaiolo 43enne con precedenti penali. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 18 giugno, lungo il tratto stradale che collega Crispano a Caivano. Decisiva la prontezza della giovane: nonostante il panico, è riuscita a chiedere aiuto con un messaggio inviato tramite “Whatsapp” agli amici con cui aveva appena festeggiato un compleanno. Capendo la gravità della situazione, questi hanno immediatamente contattato il 112.

Dalla centrale operativa della compagnia dei carabinieri di Caivano è partita una pattuglia, che ha individuato e fermato l’auto segnalata. L’uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di Napoli Poggioreale. Le due vittime sono state accompagnate in ospedale: per la madre 10 giorni di prognosi, per la figlia 7.