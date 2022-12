Grave incidente nella notte a Caivano, in provincia di Napoli, dove un’auto si è ribaltata. Feriti due persone di 35 anni, una delle quali è in prognosi riservata all’ospedale Cardarelli.

Si ribalta auto a Caivano, coppia di 35enni in ospedale: grave la ragazza

La dinamica del sinistro stradale è ancora poco chiara, ma stando alle prime informazioni il fatto sarebbe avvenuto poco dopo le 2 lungo la strada statale Sannitica, in località Pascarola.

I carabinieri sono passati attorno alle 2.30 trovando solo una Renault Scenic, nel bel mezzo della strada, ribaltata e senza nessuna persona a bordo. Si appreso solo dopo che i due passeggeri erano stati portati dal personale del 118 al nosocomio napoletano per le cure del caso.

Un giovane di 35 anni è rimasto praticamente illeso, ma è stato comunque accompagnato in ospedale per accertamenti di rito. Grave, invece, l’altra persona che era con lui, una donna, è ricoverata al Cardarelli in prognosi riservata. Sequestrata l’auto su cui entrambi erano a bordo e che, per cause ancora da accertare, si è capovolta su sé stessa. I carabinieri hanno già iniziato i rilievi tecnici anche a bordo della vettura, oltre che sulla strada. Si cerca di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale per capire anche se altre vetture possano essere rimaste coinvolte.