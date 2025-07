Paura nella serata di ieri, giovedì 3 luglio, sull’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, dove una madre e sua figlia sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto poco prima dell’uscita di Battipaglia, in direzione nord.

Incidente sulla A2: malore durante la guida, ferite mamma e figlia

Secondo le prime ricostruzioni, la donna al volante avrebbe avuto un malore mentre guidava, perdendo il controllo dell’auto che si è schiantata violentemente contro il guard rail. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi: vigili del fuoco, forze dell’ordine, personale sanitario del 118 dell’Asl di Salerno e i volontari della Vopi con auto medica e ambulanza.

Le due donne, coscienti al momento dell’arrivo dei soccorritori, sono state estratte dall’abitacolo e hanno ricevuto le prime cure sul posto. Successivamente, sono state trasportate in ospedale per ulteriori accertamenti. Le loro condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Dai primi rilievi sembrerebbe che non siano coinvolti altri veicoli. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e valutando la possibilità di acquisire le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per chiarire l’esatta successione dei fatti.