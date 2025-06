“Il sangue schizzava ovunque, cercavo di fermarlo e lui mi colpiva con una gomitata in faccia”. È un racconto drammatico quello della ragazza di 16 anni, affetta da un ritardo maturativo neuro-psicomotorio, che ha permesso ai carabinieri di Caivano di arrestare il padre violento grazie alla sua prontezza e al coraggio dimostrato nel pieno della paura.

Violenza in auto tra Crispano e Caivano: “Così ho salvato mia madre: la testimonianza della 16enne ai Carabinieri

L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 18 giugno, lungo la strada che collega Crispano a Caivano. A bordo dell’auto c’erano la giovane e la madre, vittime di una brutale aggressione da parte dell’uomo, un 43enne con precedenti, pizzaiolo di professione.

Come riportato dall’ANSA, la ragazza ha raccontato agli inquirenti: “Ha tirato uno schiaffo a mia madre, facendola sanguinare dal naso. Io ero in videochiamata con i miei amici, ho cercato di fermarlo e lui mi ha dato una gomitata in bocca. Ho perso sangue, come lui, che si graffiava urtando il mio apparecchio”.

La giovane, nonostante lo stato di choc, è riuscita a inviare la sua posizione GPS in tempo reale tramite una chat agli amici, che hanno immediatamente allertato il 112. I carabinieri sono intervenuti in tempi rapidi, bloccando l’uomo nei pressi del luogo dell’aggressione e conducendolo nel carcere di Napoli Poggioreale. Le due vittime sono state trasportate in ospedale: per la madre, 10 giorni di prognosi; 7 per la figlia.