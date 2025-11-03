Fermati due ragazzi di 18 e 23 anni. Sono accusati di aver esploso almeno tre colpi di pistola in piazza Pace, a Boscoreale (Napoli), uccidendo il 18enne Pasquale Nappo. I due, originari di Torre Annunziata, si sono presentati spontaneamente ai carabinieri nella notte.

Boscoreale, 18enne ucciso a colpi di pistola: fermati due ragazzi di 18 e 23 anni

Grazie a un’indagine lampo condotta dal Nucleo investigativo del Gruppo carabinieri di Torre Annunziata, come anticipa Il Mattino, gli inquirenti sono riusciti rapidamente a identificarli. Secondo quanto emerso, il 23enne avrebbe guidato lo scooter su cui viaggiavano, mentre il 18enne — coetaneo della vittima — sarebbe stato colui che ha impugnato la pistola e aperto il fuoco contro un gruppo di giovani presenti in piazza, colpendo mortalmente Nappo.

Chi era Pasquale Nappo

La vittima, residente a Scafati e incensurata, era ritenuta vicina ad ambienti legati allo spaccio di droga della zona. Dopo essere stato raggiunto dai proiettili, il ragazzo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove è deceduto poco dopo il ricovero. Al momento, per i due indagati è stato disposto un decreto di fermo dalla Procura di Torre Annunziata. Gli investigatori non escludono che alla base della sparatoria possa esserci stato un errore di persona o una lite degenerata.