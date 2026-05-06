Villaricca, truffa del pneumatico forato in via Fermi: rubati soldi, documenti e carte

Ancora un episodio di criminalità nell’area nord di Napoli. Un automobilista è stato derubato a Villaricca con la tecnica del pneumatico forato. Il furto è avvenuto in via Fermi, tra la zona del Cedime e Villa San Giuseppe. A denunciare l’accaduto è stata la figlia della vittima attraverso un post pubblicato sui social per mettere in guardia i cittadini da una tecnica sempre più diffusa.

La dinamica del furto

Secondo il racconto, alcuni malviventi avrebbero forato con un coltello uno pneumatico dell’auto guidata dall’uomo. Dopo poche centinaia di metri il conducente è stato costretto a fermarsi per controllare il guasto.

Approfittando del momento di distrazione, i ladri sarebbero riusciti a entrare nell’auto e a rubare il borsello lasciato all’interno del veicolo. Nel borsello erano custoditi effetti personali, documenti, patente e carte di pagamento. La vittima si sarebbe resa conto del furto solo successivamente, quando sul posto era già arrivato il gommista per prestare assistenza.

Prelevati soldi dalla carta

Secondo quanto riferito dalla famiglia, i malviventi avrebbero già effettuato prelievi e operazioni utilizzando la carta sottratta. L’uomo avrebbe inoltre notato una Peugeot 207 bianca ferma nella zona con la scusa di chiedere indicazioni stradali.