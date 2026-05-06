Deposito officina Eav su via Appia, quali compensazioni per la città di Giugliano?

L’area attualmente interessata da terreni agricoli diventerà dunque zona di parcheggio e manutenzione dei treni della linea Piscinola-Aversa. Il complesso sorgerà su un’area di circa 23 ettari, attraversata dalla linea metropolitana.

Il progetto prevede due aree distinte: una prima zona, affacciata sulla via Appia e grande circa 5 ettari, ospiterà uffici amministrativi e di rappresentanza. La seconda, più interna e ampia oltre 15 ettari, sarà invece destinata alle attività tecniche, con spazi per la movimentazione e la manutenzione dei convogli ferroviari. Un intervento che punta a potenziare l’efficienza del servizio e delle infrastrutture EAV ma non di benefici diretti per il territorio che la ospita.

L’amministrazione comunale ha avviato interlocuzioni con Eav e regione campania per avere opere di compensazione in un’area diversa della città.