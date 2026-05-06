La Polizia di Stato di Napoli ha arrestato un uomo di 58 anni per il reato di violenza sessuale aggravata. Le indagini sono partite dalla denuncia sporta dai genitori per presunti abusi sessuali subiti dal figlio minore.
Napoli, abusi su un allievo della scuola calcio: nuovo arresto per un 58enne
L’uomo finito in manette è un ex allenatore presso una scuola di calcio napoletana già sottoposto a misura cautelare per i medesimi reati, accusato di aver commesso abusi sessuali ai danni di un suo allievo, vittima con meno di 14 anni all’interno dei locali del centro sportivo.
Il 58enne risulta essere già stato indagato e condannato dall’Autorità Giudiziaria per i reati di violenza sessuale aggravata, pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico commessi all’interno del medesimo Istituto comprensivo, ai danni di un’altro minorenne.