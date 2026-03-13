Blitz dei carabinieri questa mattina a Torre Annunziata, dove è stato arrestato un latitante di 37 anni, Pasquale Romito, ritenuto affiliato al clan camorristico Gionta, attivo nell’area oplontina e nei comuni limitrofi.

Torre Annunziata, arrestato latitante del clan Gionta: si nascondeva sotto un rudere

L’uomo era irreperibile dal luglio 2025, quando si era sottratto all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Il provvedimento riguardava complessivamente 19 indagati, ritenuti legati allo stesso sodalizio criminale e accusati, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, traffico di droga, reati in materia di armi ed estorsione.

L’arresto è stato eseguito dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, al termine di attività investigative che hanno permesso di individuare il nascondiglio del 37enne. Il latitante è stato trovato all’interno di un cunicolo ricavato sotto un rudere abbandonato. Al rifugio si accedeva attraverso una botola abilmente occultata nell’abitazione di un uomo incensurato, ora denunciato per favoreggiamento personale. Il 37enne era stato dichiarato ufficialmente latitante il 18 luglio 2025.