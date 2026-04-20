Tragedia sull’A1 a Caserta Sud: camionista di Marano travolto e ucciso durante lo sciopero

Tragedia nella notte sull’autostrada A1, nel tratto di Caserta Sud in direzione Roma, dove un camionista ha perso la vita mentre si stava incolonnando per lo sciopero degli autotrasportatori. Ad anticipare la notizia è Edizione Caserta.

L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte, nei pressi della rampa di immissione dell’A30, in un punto già interessato dalla presenza di numerosi mezzi pesanti.

Investito mentre era fuori dal camion

La vittima è Luigi Nappo, 55 anni, originario di Marano. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era sceso dal proprio camion, fermo in colonna insieme ad altri mezzi, quando è stato improvvisamente travolto da una Mini Cooper in transito.

L’impatto è avvenuto tra la prima e la seconda corsia della carreggiata. Le condizioni del 55enne sono apparse subito gravissime.

Inutili i soccorsi

Per Luigi Nappo non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Sciopero degli autotrasportatori e traffico

L’incidente si è verificato mentre i camionisti si stavano organizzando per lo sciopero nazionale di 144 ore, previsto fino al 25 aprile, con colonne di mezzi già presenti lungo il tratto autostradale. Sotto choc i colleghi della vittima, presenti sul posto al momento dell’impatto. Le autorità stanno ora lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.