Notte di sangue tra Boscoreale e San Giovanni

Aveva solo 18 anni, si chiamava Pasquale Nappo ed era nato a Pompei nel 2007. È morto nella notte dopo essere stato colpito da almeno un colpo d’arma da fuoco a Boscoreale. Nelle stesse ore, a Napoli, è stato trovato senza vita un 59enne nell’androne di un palazzo a San Giovanni a Teduccio.

Sparatoria a Boscoreale: ucciso il 18enne Pasquale Nappo

Erano circa le 2:30 quando i carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata sono stati chiamati al pronto soccorso dell’ospedale di Castellammare di Stabia. Poco prima era arrivato un ragazzo di 18 anni, ferito da un colpo d’arma da fuoco e trasportato d’urgenza.

Si trattava di Pasquale Nappo, 18 anni, nato a Pompei. Nonostante l’intervento dei medici, per il giovane non c’è stato nulla da fare: è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione, ancora da confermare, il ragazzo sarebbe stato colpito a Boscoreale mentre si trovava in strada insieme ad altri coetanei. Da una prima ipotesi investigativa, i colpi sarebbero stati esplosi da due persone a bordo di uno scooter in corsa, diretti contro un gruppo di cinque ragazzi che si trovava lì in quel momento. Tra loro c’era anche Nappo, che è stato raggiunto e ferito mortalmente.

Sono in corso i rilievi e l’acquisizione di eventuali immagini di videosorveglianza per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili.

Uomo trovato morto a San Giovanni a Teduccio

Nella stessa notte, a Napoli, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, un uomo di 59 anni è stato trovato morto nell’androne di un palazzo in corso San Giovanni a Teduccio 168.

Il 59enne presentava ferite alla testa, sulla cui origine sono in corso accertamenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo di Poggioreale e quelli della stazione di San Giovanni a Teduccio.

Indagini in corso

Le indagini dei carabinieri procedono su entrambi i fronti: da un lato per chiarire movente e autori della sparatoria di Boscoreale costata la vita a Pasquale Nappo, dall’altro per accertare le cause del decesso del 59enne trovato a San Giovanni a Teduccio.