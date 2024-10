Il Comune di Giugliano ha sospeso il nuovo bando per il servizio di assistenza scolastica specialista. Una decisione inizialmente annunciata come una rivoluzione per la gestione delle politiche sociali ed ora ritirata momentaneamente. Da gennaio infatti poteva cambiare la condizione lavorativa di oltre 150 tra educatori e operatori socio sanitari. Il nuovo bando aveva suscitato preoccupazioni per gli operatori del settore.

Assistenza scolastica specialistica: sospeso bando che eliminava i voucher

La sospensione arriva all’indomani degli arresti domiciliari scattati per il dirigente delle Politiche sociali Giuseppe De Rosa per una vicenda di concussione. Ora è probabile che in via precauzionale e viste anche le rimostranze che questa procedura aveva scatenato, il Comune ha deciso di fare un passo indietro.

L’ente comunale aveva pubblicato una gara per affidare il servizio di assistenza a scuola ai bambini e ragazzi con difficoltà a tre società, togliendo dunque la possibilità all’utente di decidere a chi affidarsi tramite il cosiddetto voucher.

Per molti utenti questo voleva dire ritrovarsi dopo anni con un nuovo operatore e nei casi di bambini con difficoltà è una situazione destabilizzante. I lavoratori si erano rivolti ai sindacati e hanno tenuto un incontro allo scopo di chiedere un tavolo con l’amministrazione comunale. Comune che ora ha ufficiliazzato il dietrofront.