Una gita si è trasformata in tragedia nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 16, lungo la Pedemontana, nei pressi della galleria di Lomazzo (Como). A perdere la vita è stata la maestra Domenica Russo, 43 anni, originaria di Napoli.

Napoli in lutto, la maestra Domenica Russo muore durante una gita scolastica con i suoi alunni

La scuola aveva organizzato una visita al Museo del Cavallo Giocattolo di Grandate (Como), noleggiando due pullman per trasportare le classi partecipanti. A bordo del mezzo coinvolto nell’incidente viaggiavano le prime e quarte classi, con un totale di 35 bambini accompagnati dagli insegnanti. Secondo una prima ricostruzione, l’autobus su cui viaggiava Domenica Russo avrebbe tamponato violentemente un camion, causando un tamponamento a catena che ha coinvolto altri quattro veicoli.

La maestra era seduta nelle prime file del pullman, vicino all’autista, e per lei non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo. L’autista, un uomo di 60 anni, ha riportato ferite ed è stato trasferito in ospedale a Varese in codice giallo. Fortunatamente, nessuno dei bambini ha subito conseguenze gravi.

Nonostante fosse arrivata da poco nella scuola di Cazzago Brabbia, Domenica Russo era già molto apprezzata dai colleghi e dalle famiglie, e particolarmente amata dai suoi alunni. Dopo aver studiato Scienze del Servizio Sociale a Napoli, si era trasferita in provincia di Varese per motivi professionali. Per anni ha svolto la professione di assistente sociale, prima di intraprendere la carriera scolastica come insegnante. Lascia il compagno e una figlia.