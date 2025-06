I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Caserta hanno eseguito un sequestro conservativo per un valore complessivo di oltre 214mila euro nei confronti dell’ex responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Castel Volturno. Il provvedimento, disposto dalla Corte dei Conti su richiesta della Procura regionale per la Campania, nasce da un’inchiesta condotta sulle irregolarità legate all’erogazione di incentivi economici.

Castel Volturno, incentivi non dovuti “cittadella scolastica”: sequestro da 200mila euro a ex dirigente

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’ex dirigente, insieme ad altri dipendenti comunali, avrebbe ricevuto compensi non dovuti per funzioni tecniche collegate alla realizzazione della cosiddetta “cittadella scolastica” e di altre opere pubbliche. I compensi, erogati nel 2023, avrebbero superato i limiti annuali consentiti e sarebbero stati riconosciuti anche per attività non di competenza dei beneficiari.

Le verifiche condotte dalla Guardia di Finanza, su impulso della Procura contabile guidata dai magistrati Mauro Senatore e Antonio Giuseppone, hanno fatto luce su un presunto meccanismo illecito attraverso il quale sarebbero stati predisposti, in conflitto di interessi, gli atti necessari all’autoliquidazione degli incentivi. La “cittadella scolastica”, opera finanziata con oltre 30 milioni di euro provenienti dal PNRR e gestita congiuntamente dal Ministero dell’Istruzione e dal Comune, è una delle principali opere coinvolte.