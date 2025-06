Una mano concreta alle famiglie con figli piccoli arriva dal Comune di Giugliano. Il Settore Servizi Sociali, guidato dal dirigente Michele Ippolito, ha pubblicato l’avviso per l’assegnazione di voucher destinati a ridurre le rette degli asili nido per l’anno scolastico 2025/2026.

Giugliano, arrivano i voucher per gli asilo nido: aiuto alle famiglie con bambini fino a 36 mesi

Il provvedimento mira a favorire l’accesso ai servizi per la prima infanzia da parte delle famiglie residenti, alleggerendo il peso delle spese mensili e incentivando l’inserimento dei più piccoli in ambienti educativi qualificati fin dai primi anni di vita. I destinatari del beneficio sono i nuclei familiari residenti nel Comune di Giugliano con figli a carico di età compresa tra 0 e 36 mesi, che frequenteranno nel 2025/2026 una struttura accreditata per l’infanzia iscritta all’elenco dell’Ambito N14.

Per accedere al beneficio, i bambini devono:

• Essere residenti nel Comune di Giugliano in Campania.

• Non aver compiuto 36 mesi alla data del 1° settembre 2025.

• Appartenere a un nucleo familiare con attestazione ISEE non superiore a 40.000 euro.

I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno valido per almeno un anno. Il contributo sarà erogato mensilmente sotto forma di voucher pari alla metà dell’importo della retta comunicata dal nido, fino all’esaurimento delle risorse disponibili. Il voucher coprirà le mensilità da settembre 2025 a luglio 2026.