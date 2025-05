Assegno di cura, a Giugliano il bando pubblico: pagate 4 mensilità

A Giugliano arrivano le prime quattro mensilità dell’assegno di cura per i disabili gravissimi. Il Comune è pronto a liquidare 4.800 euro a ciascun beneficiario, pari a 2.400 euro ogni bimestre, grazie a un bando pubblico recentemente istituito.

Per la prima volta, infatti, l’erogazione non è avvenuta in modo diretto ma attraverso un avviso a evidenza pubblica voluto dal nuovo dirigente Michele Ippolito. Un cambio di passo che ha portato alla selezione di 70 persone con disabilità gravissima, certificate dall’ASL, individuate sulla base dell’ISEE familiare.

La misura avrà durata annuale e sarà rinnovata con un nuovo bando alla scadenza dei 12 mesi. Tuttavia, i fondi attualmente disponibili non bastano a soddisfare tutte le richieste: secondo le stime dell’amministrazione, servirebbe almeno il triplo delle risorse per coprire l’intero fabbisogno.

Un primo passo importante, dunque, ma con l’urgenza di nuovi finanziamenti per garantire assistenza continuativa a tutte le famiglie in difficoltà.