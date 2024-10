La Guardia di Finanza del Gruppo di Giugliano ha eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di Paolo Liccardo, consigliere comunale e Giuseppe De Rosa, dirigente dell’ufficio per le Politiche Sociali, Cultura e Sport del Comune di Giugliano.

Terremoto al Comune di Giugliano, arrestati consigliere comunale e dirigente

Le indagini hanno rivelato pesanti indizi riguardanti il reato di concussione ai danni di un imprenditore locale, gestore di un centro sportivo in concessione comunale, l’Anthares di Campopannone, che offre campi da padel, tennis, calcio a 5 e servizi di ristorazione. Gli indagati avrebbero rivolto minacce all’imprenditore a seguito di controlli effettuati dalla Polizia Municipale, chiedendo somme di denaro per risolvere irregolarità riscontrate e minacciando, in caso contrario, la revoca della concessione.

Inizialmente, gli indagati – tra cui, oltre al consigliere comunale e al dirigente anche l’avvocato Francesco Smarrazzo – avrebbero richiesto 30.000 euro, costringendo l’imprenditore a versare una somma di 15.000 euro.

Le indagini

Gli accertamenti, svolti anche attraverso servizi di osservazione e pedinamento, hanno avuto origine dalla denuncia dell’imprenditore. Il 4 settembre, l’avvocato Smarrazzo che fungeva da intermediario è stato arrestato in flagranza di reato dopo aver ricevuto il denaro, destinato poi agli amministratori locali.

Le perquisizioni effettuate nei confronti degli indagati hanno confermato i gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di concussione, evidenziando un abuso di potere da parte di pubblici ufficiali.