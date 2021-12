Alex Belli squalificato dal Grande Fratello Vip: nella puntata di ieri, l’attore ha incontrato la moglie Delia per un chiarimento finale in merito alla loro storia, dopo un appassionato bacio con Soleil. Non avendo rispettato le distanze previste dalle norme anti-Covid, è stato costretto a lasciare definitivamente la casa.

Alex Belli squalificato dal Grande Fratello Vip

Colpo di scena durante la ventisettesima puntata del Grande Fratello Vip: Alex Belli è stato squalificato. La decisione gli è stata comunicata dopo che l’attore ha violato le norme Anti-Covid, avvicinandosi e abbracciando la moglie Delia con la quale ha avuto un confronto.

L’incontro con Delia e la furia di Soleil

Alex e Soleil sono stati chiamati in salone per vedere gli ultimi momenti trascorsi insieme, tra cui l’accesa lite avvenuta nel pomeriggio e il successivo bacio appassionato.

L’influencer ha dichiarato di aver provato a controllare i sentimenti di Alex ma senza riuscire nel suo intento, affermando che sia sicura che l’attore si sia innamorato di lei.

Dopo le dichiarazioni della Sorge, Alex ha incontrato in giardino la moglie Delia, profondamente delusa dagli atteggiamenti del marito che continua a non rispettarla. La sua presenza nella casa era per riferirgli la volontà di chiudere definitivamente la loro storia. A queste parole, Alex si è avvicinato a lei e l’ha abbracciata, dicendole che sarebbe andato via quella sera stessa con lei e dichiarandosi pronto a riconquistarla.

A quel punto, gli è stato comunicato di essere stato squalificato per aver violato le distanze dovute al rispetto delle norme anti-Covid. Belli, tuttavia, è parso convinto della decisione presa.

Soleil gli ha portato la valigia, invitandolo a uscire dalla casa mentre la Duran l’ha accusata di essere una manipolatrice e traditrice. L’influencer italo-americana è parsa molto scossa ha confessato di essere rimasta male per il comportamento di Alex.

Katia Ricciarelli ha cercato di consolare Soleil in lacrime, convinta però che Alex e Delia siano una coppia di “felici e cornuti”.