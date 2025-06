Ha cercato di sfuggire ai Carabinieri fingendo di non essere in casa, ma il tentativo di eludere i controlli è stato vano. Un 28enne di Orta di Atella è stato arrestato nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 12 giugno, dai militari della Sezione Operativa della Compagnia di Marcianise, con il supporto dei colleghi della Stazione di Orta di Atella, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Orta di Atella. Sorpreso in casa con la droga tenta di aggredire i carabinieri con una lastra di marmo

L’operazione è scattata dopo alcuni giorni di osservazione da parte delle forze dell’ordine, insospettite dal continuo viavai di persone presso l’abitazione del giovane. Quando i militari si sono presentati alla sua porta, il 28enne, notandoli grazie alle telecamere di videosorveglianza installate all’esterno della casa, ha cercato di non farsi trovare, attendendo circa un’ora prima di uscire.

Ma i Carabinieri avevano già cinturato la zona e lo hanno immediatamente fermato per dare corso alla perquisizione personale e domiciliare. Una volta aperta la porta, i militari sono stati investiti da un forte odore di marijuana che ha subito confermato i sospetti.

All’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti numerosi quantitativi di droga: dosi di hashish e marijuana, alcune già confezionate e pronte per la vendita, oltre a materiale per il confezionamento e 345 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. La sostanza stupefacente era nascosta in vari ambienti della casa, tra cui cucina, soggiorno e camera da letto.

Nel corso delle operazioni, il giovane – vistosi scoperto – ha tentato di aggredire i militari con una lastra di marmo, venendo però subito bloccato e disarmato.

La perquisizione è poi proseguita anche all’esterno dell’abitazione, dove, nascosto dietro alcuni vasi nei pressi dell’ingresso, è stato ritrovato un barattolo di latta contenente una vaschetta con marijuana fresca ed essiccata, sufficiente al confezionamento di oltre 100 dosi, oltre a diversi pezzi di hashish. Al termine delle formalità di rito, il 28enne è stato trasferito presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Per lui le accuse sono di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.