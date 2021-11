Soleil Sorge è tra i concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini. Scopriamo alcune curiosità sulla gieffina di origine americane.

Soleil Sorge: età

Soleil Sorge è datata il 5 luglio 1994. Ha dunque 27 anni ed è del segno del cancro.

Altezza

E’ alta 1.73

Biografia

L’influencer è nata da padre italiano e madre americana. Durante la sua infanzia si è trasferita in Abruzzo. A New York ha inseguito il sogno di diventare attrice e qui ha studiato recitazione.

Relazioni

Al momento è single. In passato ha avuto una relazione con Luca Onestini, nata a Uomini e Donne, ma interrotta nel momento in cui ha deciso di proseguire la sua conoscenza con Marco Cartasegna.

Nel 2019 a L’Isola dei Famosi ha legato con Jeremias Rodriguez e i due hanno intrapreso una relazione, conclusasi dopo la fine del programma.

Sebbene ci siano state delle voci su un possibile avvicinamento tra Andrea Iannone e Soleil Sorge, questo gossip non ha mai trovato conferme.

Pechino Express

Nel 2020, Soleil Sorge è stata concorrente di Pechino Express insieme alla sua mamma Wendy Kay. Anche in questo caso, però, nonostante le due abbiano cercato in tutti i modi di farsi valere, non sono riuscite a vincere.

Soleil e Alex Belli

Alex Belli e Soleil Sorge si sono lasciati travolgere dalla passione, dandosi un bacio che ha scatenato non poche polemiche.

Dopo il bacio, scene a luci rosse tra i due concorrenti. Tutto parte da uno scherzo: l’influencer propone all’attore di tagliare l’aglio come in Ghost. “Vuoi cucinare l’aglio come Ghost? Ti prego, tagliamo l’aglio come Ghost. Potrei pagare oro per vedere…”, l’idea lanciata da Soleil, che poi ha cambiato tono di voce, imitando quella usata da Adriana Volpe per irridere gli atteggiamenti da soap opera di Alex Belli. “Ormai ci scherziamo talmente tanto che non ci crede più nessuno”, sussurra lui prima di scoppiare a ridere.

“Facciamo un gioco ora: Alex Belli ti piace il rischio?”, rilancia lei che propone il gioco del coltello. Ma lui preferisce non rischiare: “Sei troppo pericolosa”. Soleil finge uno svenimento. “Io voglio vedere se hanno il coraggio di montare una clip sull’anima dell’aglio”, ride l’attore. “E come il principe in tutte le favole che si rispettano arriva lui col suo cavallo bianco e in quel momento le fa respirare l’aglio”.