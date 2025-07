TeleclubItalia si tinge d’azzurro, in diretta da Dimaro con Molaro ed Alvino

Dal 17 al 27 luglio 2025, la Val di Sole diventa il cuore pulsante della passione azzurra e la nostra emittente, Teleclubitalia, si conferma la casa dei tifosi con una programmazione speciale e interamente dal vivo per non perdere neanche un istante della preparazione estiva dei partenopei.

Per il tredicesimo anno consecutivo, Teleclubitalia rinnova il suo appuntamento con il grande calcio e con l’affetto dei suoi telespettatori, trasferendo i propri studi ai piedi delle Dolomiti di Brenta. Un impegno che si traduce in una copertura capillare e multicanale – su canale 77 del digitale terrestre, web, social, app e podcast – per seguire passo dopo passo il Napoli nel ritiro di Dimaro 2025.

Il nostro palinsesto è stato pensato per accompagnare i tifosi lungo tutta la giornata, con un flusso continuo di notizie, approfondimenti, dirette e voci esclusive dei protagonisti.

Ecco gli appuntamenti da non perdere:

Alle 13:00 – Dimaro Oggi: La prima finestra informativa della giornata per fare il punto sulle attività del mattino, con le ultime notizie e i resoconti degli allenamenti.

Dalle 15:30 – Club Napoli All News Dimaro: Il nostro lungo pomeriggio in diretta si apre con l’appuntamento storico che da anni racconta il Napoli. Collegamenti continui dal campo, analisi tattiche, le voci del mercato e l’interazione con i tifosi da casa.

Dalle 17:30 – Dillo ad Alvino: La voce inconfondibile di Carlo Alvino si sposta a Dimaro. Il programma più amato dai tifosi per dire la propria, commentare le scelte tecniche e dialogare direttamente con il nostro conduttore e i suoi ospiti, a pochi passi dal campo di allenamento.

Alle 20:10- Stasera Dimaro!

In prima serata, l’approfondimento conclusivo della giornata, per analizzare i temi più caldi, rivivere le emozioni degli allenamenti e ospitare i protagonisti della giornata, con un occhio sempre attento a conferenze stampa ed eventi speciali organizzati nel villaggio azzurro.

La nostra promessa è quella di una copertura totale: saremo SEMPRE LIVE per trasmettere gli allenamenti a porte aperte, le conferenze stampa dell’allenatore e dei calciatori e tutti gli eventi che animeranno il ritiro. Una narrazione costante e appassionata per far vivere anche a chi è a casa l’atmosfera unica del ritiro precampionato.

Seguiteci per la nostra 13ª estate insieme, seguite il ritiro del Napoli con Teleclubitalia. La passione non va in vacanza.