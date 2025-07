Pozzuoli, si schianta con la moto e vola giù dal ponte: 18enne muore sul colpo

Tragedia nella mattinata di oggi, mercoledì 16 luglio, a Pozzuoli, dove un violento incidente stradale è costato la vita a un 18enne del posto. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, ma secondo una prima ricostruzione, l’impatto sarebbe stato talmente violento da far sbalzare la vittima giù da un ponte, finendo all’ingresso del Tunnel di Montenuovo.

Pozzuoli, si schianta con la moto e vola giù dal ponte: centauro muore sul colpo

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso e il personale sanitario del 118, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare: era già deceduto all’arrivo dei soccorsi. Come anticipa Il Mattino, in questi minuti il tunnel che collega le due frazioni di Lucrino e Arco Felice è stato chiuso al traffico.

Al momento restano da chiarire le cause dello scontro e se siano stati coinvolti altri veicoli. Le indagini sono in corso per ricostruire con precisione quanto accaduto. Intanto, l’area è stata transennata per consentire i rilievi tecnici e agevolare le operazioni delle forze dell’ordine.