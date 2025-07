Un violento incidente mortale ha sconvolto Pozzuoli nella giornata di oggi, mercoledì 16 luglio: Augusto Di Meo, giovane centauro del posto, ha perso la vita in seguito a un terribile scontro con una Fiat 500 di colore bianco guidata da un uomo, mentre era alla guida del suo scooter.

Pozzuoli, lo schianto e poi il volo giù dal ponte: Augusto muore sul colpo

Secondo una prima ricostruzione, l’impatto, prima con la vettura poi con il palo della segnaletica stradale, sarebbe stato così violento da sbalzare il ragazzo per oltre 100 metri, facendolo precipitare lungo la rampa d’accesso al tunnel sottostante. I soccorsi del 118 sono stati tempestivi, ma per Augusto non c’è stato nulla da fare: è stato ritrovato senza vita all’arrivo dei sanitari.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per eseguire i rilievi e chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, ancora al vaglio degli investigatori. Augusto Di Meo era molto conosciuto nell’area flegrea anche perché nipote dei titolari di un noto ristorante della zona.