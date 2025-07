Giugliano, la scuola di pattinaggio Mariposa Skating conquista il terzo posto nella classifica regionale FISR

Prestigioso risultato per la Mariposa Skating di Giugliano, che si è classificata terza nella classifica regionale della Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR) per le specialità “libero” e “obbligatori”. La scuola, con sede in via Casacelle 100 presso l’impianto sportivo Palatecfi, ha ottenuto 53,5 punti, grazie ai suoi 11 atleti, piazzandosi sul podio tra tutte le società partecipanti della Campania, ben 25 in totale.

Un riconoscimento importante che premia l’impegno degli atleti e dei tecnici della Mariposa, realtà sportiva che accoglie allievi di tutte le età. Basti pensare che, già da settembre scorso, sono stati iscritti anche bambini di appena 4 anni. La scuola conta una quindicina di atleti agonisti e diversi tesserati in ambito AICS, capaci anch’essi di raggiungere ottimi piazzamenti nelle rispettive categorie. Un traguardo che conferma la Mariposa Skating come punto di riferimento del pattinaggio artistico sul territorio giuglianese e regionale.