Alex Belli è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip. La sua partecipazione al reality sta facendo molto discutere per l’amicizia speciale che si è creata con Soleil Sorge. L’attore e modello ha 38 anni ed è felicemente sposato con Delia Duran ma l’intesa con l’influencer è davvero fortissima, tanto da arrivare a dubitare del rapporto che ha con la moglie. Durante uno degli ultimi avvicinamenti tra Alex e Solei, lui le avrebbe confessato di essersi innamorato di lei.

Alex Belli: età, vita privata, moglie, figli

Alex Belli ha 38 anni, è alto 184 cm ed è un attore e modello. E’ nato 22 dicembre 1982, sotto il segno del Capricorno. In merito ai genitori, poche sono le informazioni a disposizione: si sa che è cresciuto a Parma, dove la famiglia gestisce un allevamento di cavalli, insieme ad altri tre fratelli più piccoli.

Dal punto di vista sentimentale, Alex Belli ha sposato nel 2013 la modella slovacca Katarina Raniakova, rapporto terminato nel 2017, quando l’attore intraprende una storia con Mila Suarez, relazione finita qualche anno dopo. Il 26 giugno 2021, Alex sposa Delia Duran, a cui attualmente è legato.

La coppia vorrebbe coronare il proprio sogno d’amore con l’arrivo di un figlio ma entrambi hanno più volte sostenuto di avere alcune difficoltà e di aver fatto degli esami per capire come procedere.

Alex Belli: Grande Fratello, Soleil

Alex Belli è attualmente un concorrente del Grande Fratello Vip. La sua partecipazione sta facendo molto discutere per l’amicizia particolare che lo lega a Soleil Sorge, influencer anche lei nella casa più spiata d’Italia. I due sono sempre più vicini e, in occasione della messa in scena dell’opera “Turandot”, si sono scambiati un bacio appassionato che ha suscitato parecchio scalpore. A causa della sintonia con Soleil, il rapporto con Delia Duran sembra vacillare: la moglie ha già avuto confronti piuttosto accesi con entrambi nelle scorse settimane ma il marito l’ha sempre rassicurata che ciò che lo lega a Soleil è solo una bella amicizia e nulla di più.

Dopo l’ultima puntata del Gf, Alex ha avuto un crollo e ha confessato a Soleil di essere innamorato di lei. “Tu pensi che le telecamere mi frenerebbero se ci fosse qualcosa in più? Lascia andare il cuoricino tesoro. Il problema ce l’abbiamo qua dentro noi due. Non lo chiamiamo problema, diciamo che tra noi c’è stata una complicazione. Certamente non è una cosa che avevamo programmato. Tutto questo ci ha portato ad avere una complicità incredibile. Abbiamo condiviso troppo, cose belle, sofferenze e momenti felici” ha affermato l’attore, aggiungendo che è molto frenato dal fatto che non vuole far soffrire Delia.

Alex Belli: Instagram

Su Instagram, ha quasi 450mila followers, segno che l’attore e modello è molto seguito e stimato. Tra le foto pubblicate, molte sono in compagnia della moglie Delia.