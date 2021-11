Chi è Delia Duran: modella e attrice, è principalmente nota per essere la moglie di Alex Belli. E’ intervenuta in una delle ultime puntate del Grande Fratello, dove è stata protagonista di un acceso dibattito con Soleil Sorge, rea di aver mostrato una forte complicità con il marito. Delia stasera entrerà nella casa più spiata d’Italia per un nuovo confronto che, secondo le ultime indiscrezioni, si preannuncia particolarmente acceso.

Molto attiva su Instagram, vanta un numero elevato di followers: nel corso degli anni, il suo aspetto fisico è notevolmente mutato, segno che anche la showgirl è ricorsa alla chirurgia estetica. Delia ha 33 anni, è alta 170 cm e nutre il desiderio di avere un figlio: non ha mai nascosto, infatti, che le piacerebbe realizzare questo sogno con Alex Belli, anche se la coppia sta avendo non poche difficoltà.

Delia Duran: chi è, età, altezza, vita privata, figli

La bellissima Delia Duran nasce il 17 aprile del 1988 a Merida, sotto il segno dell’Ariete. Ha 33 anni, è alta 170 cm e sin da piccola mostra l’ambizione di diventare un’attrice. Decide, pertanto, di studiare recitazione per realizzare il suo sogno: viene scelta per ricoprire alcuni ruoli nel suo paese, prendendo parte ad alcune telenovele venezuelane, riscuotendo un discreto successo di pubblico.

Successivamente, Delia si trasferisce in Italia dove trova impiego inizialmente come fotomodella per poi entrare nel mondo dello spettacolo. La giovane infatti ha anche interpretato alcuni ruoli all’interno di fiction di successo come “Il bello delle donne” nel ruolo di Elena, “L’Onore e il rispetto – Ultimo capitolo” e “Furore-capitolo secondo”.

In Italia, conosce e si lega ad Alex Belli, anche lui attore: i due si sono sposati il 26 giugno 2011 in rito religioso. Un matrimonio felice nonostante la coppia non abbia nascosto di aver avuto problemi nell’avere un figlio. Un desiderio che entrambi hanno e sperano di realizzare quanto prima. “Abbiamo fatto degli esami e io sono a posto, mentre lui ha qualche difficoltà, anche se non grave. – spiega Delia Duran – Se non verrà in maniera spontanea, ricorreremo all’inseminazione artificiale”.

Delia Duran: Grande Fratello

Già protagonista in coppia con il marito del reality “Temptation Island Vip” durante il 2019, Delia è un personaggio di cui si sta parlando molto per gli ultimi eventi avvenuti nella casa del Grande Fratello, programma condotto da Alfonso Signorini, in onda su Canale 5. L’attrice e showgirl ha avuto un confronto acceso con Soleil Sorge, una delle partecipanti, che ha mostrato un forte feeling con Belli.

Stasera ci sarà un nuovo ingresso che si preannuncia molto forte anche a causa degli ultimi avvenimenti: questa settimana, infatti, l’attore di “Cento Vetrine” ha massaggiato per quasi un’ora la sua amica speciale, stesa con indosso solo un asciugamano. Incerta la durata permanenza di Delia nella casa: da verificare se sarà per un’ora, per una notte o addirittura come concorrente ufficiale.

Delia Duran: Instagram

Delia Duran è molto seguita sui social: il suo profilo Instagram oltre 300mila followers. La maggior parte delle foto pubblicate ritraggono la showgirl insieme al marito.

Delia Duran: come era

Seppur di bella presenza, Delia Duran avrebbe fatto ricorso alla chirugia estetica: i lineamenti e il fisico, infatti, hanno subito diversi mutamenti. Osservando alcune foto della modella di anni fa, si può notare che è il naso sia stato rimodellato, apparendo adesso più affusolato e armonioso, così come le labbra, sottoposte a qualche ritocchino per dare una maggiore sensualità.

Altri cambiamenti anche in viso, prima più pieno ora rimodellato con un intervento agli zigomi, e al decolleté, decisamente più florido.